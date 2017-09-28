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Лукашенко позвал Папу Римского и главу РПЦ на «историческую встречу» в Минске
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    Лукашенко позвал Папу Римского и главу РПЦ на «историческую встречу» в Минске

    14:15  28 Сентября 2017
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    Лукашенко позвал Папу Римского и главу РПЦ на «историческую встречу» в Минске

    Минск, 28 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил устроить в Минске встречу главы РПЦ патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска.

    «Надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы Запада и Востока, Севера и Юга и всей планеты», — цитирует белорусского лидера БелТА.

    По словам Лукашенко, в случае согласия Совета епископских конференций Европы и православной церкви власти страны сделают все, чтобы сделать «эту встречу в Минске исторической».

    Лукашенко позвал Папу Римского и главу РПЦ на «историческую встречу» в Минске

    «Подумайте над этим», — сказал он.

    Добавим, ранее Папа Римский заявил о своем доверии к России и ее народу. Он также отметил особое значение двусторонних отношений между Римской католической и Русской православной церквями.

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    Автор: Борис Любимов
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