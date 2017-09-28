Лукашенко позвал Папу Римского и главу РПЦ на «историческую встречу» в Минске
Минск, 28 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил устроить в Минске встречу главы РПЦ патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска.
«Надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы Запада и Востока, Севера и Юга и всей планеты», — цитирует белорусского лидера БелТА.
По словам Лукашенко, в случае согласия Совета епископских конференций Европы и православной церкви власти страны сделают все, чтобы сделать «эту встречу в Минске исторической».
«Подумайте над этим», — сказал он.
Добавим, ранее Папа Римский заявил о своем доверии к России и ее народу. Он также отметил особое значение двусторонних отношений между Римской католической и Русской православной церквями.