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Новости Сирии
В ООН предложили создать систему оповещения о расположении гуманитарной инфраструктуры в Сирии
Новости Сирии
Число сирийцев, живущих в осажденных и труднодоступных местах, сократилось вдвое — ООН
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    Число сирийцев, живущих в осажденных и труднодоступных местах, сократилось вдвое — ООН

    13:56  28 Сентября 2017  /обновлено: 14:20  28 Сентября 2017
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    Число сирийцев, живущих в осажденных и труднодоступных местах, сократилось вдвое — ООН
    Женева, 28 сентября. Количество граждан Сирии, которые живут в осажденных и труднодоступных местах, с начала года сократилось с 900 до 420 тысяч человек. Об этом заявил советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

    По его словам, организация может добраться до 7-9 млн жителей страны ежемесячно, чтобы доставить им гуманитарную помощь.

    «Количество человек, которые проживают в осажденных и труднодоступных населенных пунктах в Сирии, также значительно сократилось. В начале года их было 900 тысяч человек, к настоящему времени их стало 420 тысяч человек», — сообщил Эгеланн журналистам.

    Он отметил, что ООН рассчитывает на получение большего допуска к осажденным и труднодоступным районам Сирии при помощи трехстороннего механизма по гуманитарным вопросам при участии Москвы и Дамаска.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #оон
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