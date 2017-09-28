В Избранное



Женева, 28 сентября. Количество граждан Сирии, которые живут в осажденных и труднодоступных местах, с начала года сократилось с 900 до 420 тысяч человек. Об этом заявил советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

По его словам, организация может добраться до 7-9 млн жителей страны ежемесячно, чтобы доставить им гуманитарную помощь.

«Количество человек, которые проживают в осажденных и труднодоступных населенных пунктах в Сирии, также значительно сократилось. В начале года их было 900 тысяч человек, к настоящему времени их стало 420 тысяч человек», — сообщил Эгеланн журналистам.

Он отметил, что ООН рассчитывает на получение большего допуска к осажденным и труднодоступным районам Сирии при помощи трехстороннего механизма по гуманитарным вопросам при участии Москвы и Дамаска.