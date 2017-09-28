Дамаск: боевики ССА отступают из района Хамад на юго-востоке провинции

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Дамаск, 28 сентября. Боевики «Свободной сирийской армии» оставили свои позиции в городе Раджм Матетра на границе с Иорданией.

По данным военных источников в Сирии «умеренные» боевики ССА начали отступление в провинции Дамаск под давлением союзных войск. Отмечается, что «Свободная сирийская армия» оставила сразу несколько пограничных объектов и населенный пункт Раджм Матетра рядом с сирийско-иорданской границей.

Источник подчеркивает, что подразделения оппозиционной «Свободной сирийской армии» практически полностью покинули район Хамад в юго-восточном Дамаске, контроль над территорией установили правительственные войска Сирии.