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Новости Сирии
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Дамаск: боевики ССА отступают из района Хамад на юго-востоке провинции
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    Дамаск: боевики ССА отступают из района Хамад на юго-востоке провинции

    13:53  28 Сентября 2017
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    Дамаск: боевики ССА отступают из района Хамад на юго-востоке провинции

    Дамаск, 28 сентября. Боевики «Свободной сирийской армии» оставили свои позиции в городе Раджм Матетра на границе с Иорданией.

    По данным военных источников в Сирии «умеренные» боевики ССА начали отступление в провинции Дамаск под давлением союзных войск. Отмечается, что «Свободная сирийская армия» оставила сразу несколько пограничных объектов и населенный пункт Раджм Матетра рядом с сирийско-иорданской границей.

    Источник подчеркивает, что подразделения оппозиционной «Свободной сирийской армии» практически полностью покинули район Хамад в юго-восточном Дамаске, контроль над территорией установили правительственные войска Сирии.

    Дамаск: боевики ССА отступают из района Хамад на юго-востоке провинции

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #саа #сса
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