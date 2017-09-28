Саакашвили ответил Ярошу на обещание «стрелять на поражение»

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Киев, 28 сентября. Украинский оппозиционный политик Михаил Саакашвили с вызовом ответил лидеру националистов Дмитрию Ярошу, который заявил, что приказал бы «открыть огонь на поражение» по толпе сторонников Саакашвили во время недавнего прорыва границы. Слова Яроша были восприняты как обещание убить экс-губернатора Одесской области.

В ответ на заявления Яроша Саакашвили пригласил Яроша в гости, когда он «приедет за инструктажем в СБУ».

«Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве, — объявил Саакашвили на своей странице в Facebook, — и если ты такой смелый, в следующий раз, когда заедешь за очередным инструктажем в СБУ, приходи и сюда, я недалеко».

Напомним, в интервью украинскому изданию Ярош объявил недопустимым явлением прорыв Саакашвили через пограничный пункт «Шегени», во время которого сторонниками экс-президента Грузии были избиты несколько пограничников. Сам он, в ответ на такое, приказал бы «стрелять на поражение» по прущей через границу толпе. Впрочем, по словам лидера националистов, киевская власть отчасти сама несет ответственность за происходящее, а Саакашвили следовало просто впустить в страну и разрешить отстаивать свои права в суде.