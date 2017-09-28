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Политика
Глава Дагестана Абдулатипов попросил не переживать из-за его ухода в отставку
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    Глава Дагестана Абдулатипов попросил не переживать из-за его ухода в отставку

    14:07  28 Сентября 2017
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    Глава Дагестана Абдулатипов попросил не переживать из-за его ухода в отставку

    Махачкала, 28 сентября. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 28 сентября официально объявил о своей отставке на заседании Народного Собрания региона. Он поблагодарил дагестанцев за совместную работу и попросил никого не переживать по этому поводу.

    «Я подал в отставку. Попрошу никого по этому поводу не переживать. Я смог вернуть чувство достоинства республике Дагестан», — сказал он во время выступления перед депутатами.

    Абдулатипов добавил, что количество людей, понимавших решения властей региона, значительно превышало количество тех, «кто этого не понимает».

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    Автор: Борис Любимов
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