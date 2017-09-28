Сирия: Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по террористам в Идлибе

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Москва, 28 сентября. Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по объектам террористов «Джебхат ан-Нусры» в сирийской провинции Идлиб.

Все удары были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков, пытавшихся внезапным наступлением вызволить боевиков ИГ1 из «акербатского котла» в восточном Хаме, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

«Действиями российской авиации в Сирии данная операция ан-Нусры была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны на официальном странице министерства в Facebook.

Кроме того, в ведомстве опровергли сообщение Reuters со ссылкой на «активистов» «Гражданской обороны» о якобы гибели 150 мирных жителей в провинции Идлиб в результате бомбардировок российских самолетов. Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра»2 запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.