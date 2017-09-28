Медведев потребовал возместить аграриям ущерб от заморозков, засухи и наводнений

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Москва, 28 сентября. Российские аграрии гарантированно получат компенсации от ущерба, который они понесли от ЧС в этом году. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Благодаря этой помощи, как подчеркнул глава правительства, они смогут подготовиться к новому сельскохозяйственному году.

«Ущерб сельхозпроизводителям должен быть гарантированно возмещен, чтобы они могли своевременно подготовиться к новому сельхозгоду», — подчеркнул председатель кабмина.

Он также напомнив, что от непогоды в этом году пострадали аграрии в 16 регионах. «Были, как обычно, и заморозки, и засухи, и наводнения», — пояснил Медведев.

При этом, по его данным, результаты сельскохозяйственного производства в России все арвно находятся на хорошем уровне.