Черниговскую статью о «начале украинизации России» записали в анналы

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Киев, 27 сентября. Публикация украинского издания «Сиверщина» о перспективах «украинизации России» рассмешила пользователей Сети. Кроме того, киевский политолог Константин Бондаренко считает, что у материала есть все шансы «войти в анналы».

В статье «Украинизация РФ возобновляется?» пишут про несанкционированную акцию в Петербурге, где были запечатлены граждане с национальными флагами Украины.

«Я бы назвал это не акцией за мир, а началом украинизации РФ», — пишет автор материала, отмечая, что Северная столица, по его мнению, была эпицентром сосредоточения украинской интеллигенции.

Автор считает, что украинцев в России так много, что скоро из Москвы и Петербурга они поедут «покорять» российский регионы. Будущее России, по авторской задумке, предначертано.

Как иронично отметил политолог Бондаренко, он с нетерпением ждет того момента, «когда Институт национальной памяти предложит считать события Смутного времени украинско-российской войной, в которой украинскую армию Отрепьева и Заруцкого поддерживали исконные союзники — поляки и шведы».