Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
В ООН предложили создать систему оповещения о расположении гуманитарной инфраструктуры в Сирии
Общество
Скандал с «ВИМ-Авиа»: бегство владельцев, задержания и жесткая реакция Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скандал с «ВИМ-Авиа»: бегство владельцев, задержания и жесткая реакция Путина

    14:13  28 Сентября 2017
    31

    Скандал с «ВИМ-Авиа»: бегство владельцев, задержания и жесткая реакция Путина

    История краха авиакомпании «ВИМ-Авиа» привлекает всеобщее внимание не только из-за того, под ударом оказались десятки тысяч авиапассажиров, но еще и потому, что делом заинтересовался президент России Владимир Путин, и заинтересовался настолько, что даже объявил о неполном служебном соответствии главе Минтранса Максиму Соколову и высказал критические замечания в адрес вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего авиатранспорт.

    Критика из уст президента прозвучала на фоне серии отставок губернаторов и сообщений в СМИ, что ротация кадров в высших эшелонах власти, возможно, будет продолжена.

    Что сейчас происходит в «ВИМ-Авиа»

    По последним данным, правоохранительные органы задержали гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании по делу о мошенничестве, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения, за которыми последует обращение в суд для избрания задержанным меры пресечения. При этом совладельцы компании бежали за границу.

    Как сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны — генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

    «Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну и, по имеющимся у следствия данным, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — отметила Петренко.

    Что сейчас происходит в «ВИМ-Авиа»

    Хроника событий

    Авиакомпания «ВИМ-Авиа» и раньше попадала в поле зрения контролирующих органов из-за нередких задержек своих рейсов, особенно чартерных (компания специализировалась на курортных направлениях, в основном по России, а также на полетах в Турцию и Грецию). Ситуация с задержками вылетов обострилась 23 сентября.

    На этом фоне руководство авиаперевозчика заявило, что у «ВИМ-Авиа» не хватает средств для продолжения полетов из-за огромных долгов за топливо и за использование инфраструктуры аэропортов, и что компания прекращает свою деятельность.

    В дело вмешались Минтранс и Росавиация, которые попытались разрешить ситуацию. Тем временем прокуратура начала проверку, а 25 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    У «ВИМ-Авиа» не хватает средств для продолжения полетов из-за огромных долгов

    Уголовное дело

    СК РФ возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи подозревают руководство компании в хищении более миллиона рублей у пассажиров. По версии следствия, в «ВИМ-Авиа» знали о нехватке денег на обслуживание самолетов в аэропортах и на топливо, но при этом продолжали продавать билеты.

    27 сентября дело против руководства «ВИМ-Авиа» было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

    Компанией также занимается генпрокуратура, по данным которой, в «ВИМ-Авиа» задерживают зарплату сотрудникам.

    Следователи подозревают руководство компании в хищении более миллиона рублей

    Что будет с пассажирами «ВИМ-Авиа»

    Поскольку речь идет о большом количестве людей, которые приобрели билеты обанкротившейся авиакомпании, их судьбой занялось министерство транспорта. 27 сентября Минтранс договорился с аэропортами и компаниями, отвечающими за заправку самолетов авиатопливом, что до 15 октября все регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» будут обслуживаться в полном объеме.

    Впоследствии все рейсы «ВИМ-Авиа» передадут семи другим компаниям, которым на это выделят из бюджета 200 миллионов рублей. Пассажиров, купивших билеты «ВИМ-Авиа» на регулярные рейсы, будут перевозить «Уральские авиалинии», i-Fly, Red Wings, Nordstar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

    Вывоз из-за рубежа пассажиров чартерных рейсов будет осуществлен за счет внебюджетных источников, сообщили в Росавиации.

    По данным ведомства, на 27 сентября за границей, в основном в Турции, находятся около 38 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». Кроме того, по данным Ростуризма, в России застряли около трех тысяч туристов из Китая, также купивших билеты «ВИМ-Авиа».

    Что будет с пассажирами «ВИМ-Авиа»

    Бегство в Стамбул

    Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана, также имеющая долю в авиакомпании, покинули Россию 26 сентября и, предположительно, скрываются где-то в Стамбуле. Об этом первым сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

    По данным издания, беглецы, находятся в Стамбуле и не выходят на связь со Следственным комитетом, который имеет к ним вопросы в связи с возбужденным уголовным делом о мошенничестве.

    «Мурсекаев покинул страну еще во вторник [26 сентября], улетев из «Шереметьево»», — рассказал агентству источник.

    По другим данным чета Мурсекаевых улетела в Турцию из «Внуково».

    Бегство в Стамбул

    Позже информацию о возможном нахождении совладельцев компании в Стамбуле подтвердили другие издания.

    Сообщалось, что 27 сентября Мурсекаев должен был участвовать в совещании с представителями Росавиации, на которое он так и не явился.

    «Телеграммой [Мурсекаев] был приглашен на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности [авиакомпании «ВИМ-Авиа»] в размере 50 миллионов рублей», — рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

    По словам главы Росавиации, деньги владелец «ВИМ-Авиа» так и не перевел.

    Президент возмущен

    Ситуация с десятым по числу перевозимых пассажиров авиаперевозчиком возмутила президента России Владимира Путина, который сделал достаточно резкие заявления в адрес министра транспорта Максима Соколова и курирующего транспортную отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича.

    Президент возмущен

    Главе Минтранса Максиму Соколову президент даже заявил о «неполном служебном соответствии».

    «Максим Юрьевич [Соколов] мне сказал, что эта компания [«ВИМ-Авиа»] полностью соответствовала всем критериям», — сказал Путин на совещании правительства.

    «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если за ними ничего не видно? Я объявляю вам о неполном служебном соответствии», — заявил президент, обращаясь непосредственно к Соколову.

    Путин также потребовал от главы Минтранса «быстро и эффективно закрыть проблему», отметив, что по результатам работы решит, что делать с объявленным «неполным служебным соответствием».

    Кроме того, президент подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича за то, что тот уделяет транспортной отрасли «недостаточно внимания».

    Критика президента прозвучала на фоне серии отставок губернаторов и сообщений в СМИ, что ротация в высших эшелонах власти, возможно, будет продолжена.

    Скандал с «ВИМ-Авиа»: бегство владельцев, задержания и жесткая реакция Путина

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #путин #дворкович #соколов #росавиация #вим-авиа #авиаперевозки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104090

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29497

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43170

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23500

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8979
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        146
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        890
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        583
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        141