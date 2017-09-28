Скандал с «ВИМ-Авиа»: бегство владельцев, задержания и жесткая реакция Путина

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История краха авиакомпании «ВИМ-Авиа» привлекает всеобщее внимание не только из-за того, под ударом оказались десятки тысяч авиапассажиров, но еще и потому, что делом заинтересовался президент России Владимир Путин, и заинтересовался настолько, что даже объявил о неполном служебном соответствии главе Минтранса Максиму Соколову и высказал критические замечания в адрес вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего авиатранспорт.

Критика из уст президента прозвучала на фоне серии отставок губернаторов и сообщений в СМИ, что ротация кадров в высших эшелонах власти, возможно, будет продолжена.

Что сейчас происходит в «ВИМ-Авиа»

По последним данным, правоохранительные органы задержали гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании по делу о мошенничестве, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения, за которыми последует обращение в суд для избрания задержанным меры пресечения. При этом совладельцы компании бежали за границу.

Как сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны — генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

«Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну и, по имеющимся у следствия данным, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — отметила Петренко.

Хроника событий

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» и раньше попадала в поле зрения контролирующих органов из-за нередких задержек своих рейсов, особенно чартерных (компания специализировалась на курортных направлениях, в основном по России, а также на полетах в Турцию и Грецию). Ситуация с задержками вылетов обострилась 23 сентября.

На этом фоне руководство авиаперевозчика заявило, что у «ВИМ-Авиа» не хватает средств для продолжения полетов из-за огромных долгов за топливо и за использование инфраструктуры аэропортов, и что компания прекращает свою деятельность.

В дело вмешались Минтранс и Росавиация, которые попытались разрешить ситуацию. Тем временем прокуратура начала проверку, а 25 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи подозревают руководство компании в хищении более миллиона рублей у пассажиров. По версии следствия, в «ВИМ-Авиа» знали о нехватке денег на обслуживание самолетов в аэропортах и на топливо, но при этом продолжали продавать билеты.

27 сентября дело против руководства «ВИМ-Авиа» было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Компанией также занимается генпрокуратура, по данным которой, в «ВИМ-Авиа» задерживают зарплату сотрудникам.

Что будет с пассажирами «ВИМ-Авиа»

Поскольку речь идет о большом количестве людей, которые приобрели билеты обанкротившейся авиакомпании, их судьбой занялось министерство транспорта. 27 сентября Минтранс договорился с аэропортами и компаниями, отвечающими за заправку самолетов авиатопливом, что до 15 октября все регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» будут обслуживаться в полном объеме.

Впоследствии все рейсы «ВИМ-Авиа» передадут семи другим компаниям, которым на это выделят из бюджета 200 миллионов рублей. Пассажиров, купивших билеты «ВИМ-Авиа» на регулярные рейсы, будут перевозить «Уральские авиалинии», i-Fly, Red Wings, Nordstar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

Вывоз из-за рубежа пассажиров чартерных рейсов будет осуществлен за счет внебюджетных источников, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, на 27 сентября за границей, в основном в Турции, находятся около 38 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». Кроме того, по данным Ростуризма, в России застряли около трех тысяч туристов из Китая, также купивших билеты «ВИМ-Авиа».

Бегство в Стамбул

Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана, также имеющая долю в авиакомпании, покинули Россию 26 сентября и, предположительно, скрываются где-то в Стамбуле. Об этом первым сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, беглецы, находятся в Стамбуле и не выходят на связь со Следственным комитетом, который имеет к ним вопросы в связи с возбужденным уголовным делом о мошенничестве.

«Мурсекаев покинул страну еще во вторник [26 сентября], улетев из «Шереметьево»», — рассказал агентству источник.

По другим данным чета Мурсекаевых улетела в Турцию из «Внуково».

Позже информацию о возможном нахождении совладельцев компании в Стамбуле подтвердили другие издания.

Сообщалось, что 27 сентября Мурсекаев должен был участвовать в совещании с представителями Росавиации, на которое он так и не явился.

«Телеграммой [Мурсекаев] был приглашен на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности [авиакомпании «ВИМ-Авиа»] в размере 50 миллионов рублей», — рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

По словам главы Росавиации, деньги владелец «ВИМ-Авиа» так и не перевел.

Президент возмущен

Ситуация с десятым по числу перевозимых пассажиров авиаперевозчиком возмутила президента России Владимира Путина, который сделал достаточно резкие заявления в адрес министра транспорта Максима Соколова и курирующего транспортную отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича.

Главе Минтранса Максиму Соколову президент даже заявил о «неполном служебном соответствии».

«Максим Юрьевич [Соколов] мне сказал, что эта компания [«ВИМ-Авиа»] полностью соответствовала всем критериям», — сказал Путин на совещании правительства.

«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если за ними ничего не видно? Я объявляю вам о неполном служебном соответствии», — заявил президент, обращаясь непосредственно к Соколову.

Путин также потребовал от главы Минтранса «быстро и эффективно закрыть проблему», отметив, что по результатам работы решит, что делать с объявленным «неполным служебным соответствием».

Кроме того, президент подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича за то, что тот уделяет транспортной отрасли «недостаточно внимания».

Критика президента прозвучала на фоне серии отставок губернаторов и сообщений в СМИ, что ротация в высших эшелонах власти, возможно, будет продолжена.