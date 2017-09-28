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Новости Сирии
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Украина
Турчинов обвинил Генштаб ВСУ в пожаре на складах боеприпасов под Винницей
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    Турчинов обвинил Генштаб ВСУ в пожаре на складах боеприпасов под Винницей

    13:42  28 Сентября 2017
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    Турчинов обвинил Генштаб ВСУ в пожаре на складах боеприпасов под Винницей

    Киев, 28 сентября. Многие высокопоставленные военные, включая начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, должны понести ответственность за пожар, который привел к фактическому уничтожению крупного склада боеприпасов в Винницкой области.

    Турчинов признал, что на украинских складах боеприпасов часто происходит «нарушения по безопасности», однако это не уменьшает ответственности военных чинов.

    Турчинов обвинил Генштаб ВСУ в пожаре на складах боеприпасов под Винницей

    «За пожар в Калиновке должны отвечать самые высокие должностные лица, включая с руководителя генерального штаба, — объявил Турчинов. — Надо иметь мужество, чтобы отвечать за такие провалы».

    Глава СНБО напомнил украинским военным, что они должны быть готовыми к «агрессивным проявлениям врага».

    Напомним, пожар на военных складах под Винницей начался поздно вечером. К настоящему времени украинские военные сообщили о резком снижении количества взрывов на складах — большинство боеприпасов уже сгорели.

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    Автор: Валентин Меликов
    #турчинов
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