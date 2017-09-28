Дейр эз-Зор: боевики ИГ пользуются запрещенными шариатом товарами

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Дейр эз-Зор, 28 сентября. В укрытии «Исламского государства»1 в Дейр эз-Зоре обнаружены предметы, за хранение которых шариатский суд карает смертной казнью.

Сирийские войска при поддержке ВКС РФ продолжают наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вдоль береговой линии Евфрата. В одном из зачищенных от исламистов здании был обнаружен запас запрещенных в «Халифате» предметов, включая сигареты.

Ранее сообщалось, что в провинции Даръа «Хизба» (религиозная полиция «Халифата») устроила массовое сожжение запрещенных в «Исламском государстве» сигарет и музыкальных инструментов, за хранение и использование которых мирные жители могут лишиться руки или даже головы.

1 Организация запрещена на территории РФ.