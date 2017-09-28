В России предлагают чаще проверять магазины, торгующие алкоголем по ночам

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Москва, 28 сентября. Законопроект об учащении внеплановых проверок магазинов, торгующих алкоголем по ночам, готовится в Совете Федерации. По мнению автора инициативы сенатора Александра Башкина, рейды должны проводить региональные чиновники.

Законопроект предлагает узаконить право должностных лиц совершать внезапные проверки магазинов, продающих спиртное. Документ должен быть внесен на рассмотрение Госдумы в конце осенней — начале весенней сессии.

Башкин пояснил, что региональные министерства экономического развития обязаны уведомлять организации о предстоящей проверке.

«Это правильно, когда идет речь, скажем, о проверке налоговой деятельности предприятия. А вот имея цель понять, продается ли алкоголь в неустановленное время или продается ли он несовершеннолетним — это абсурд», — заявил сенатор.

Башкин подчеркнул, что после введения в России запрета на продажу крепкого алкоголя по ночам ни одного факта нарушения выявлено не было, однако никто не может утверждать, что это не происходит фактически, пишет «Парламентская газета».