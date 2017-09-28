Эксперт рассказал, чем опасен для россиян новый интернет-магазин Alibaba

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Этой осенью китайская компания Alibaba, работающая в сфере интернет-торговли, запускает в России новую онлайн-площадку Tmall. Сообщается, что в площадка будет функционировать по принципу «маркетплейс», то есть на ней будет систематизирована информация о различных поставщиках, представленных на российском рынке. В тестовом режиме Tmall стартует уже 28 сентября, полноценное открытие интернет-магазина запланировано на средину октября.

Федеральное агентство новостей обратилось к председателю общественной организации по защите прав потребителя «Общественная потребительская инициатива» Олегу Павлову, чтобы узнать, что появление нового интернет-ресурса означает для граждан России.

«Для Alibaba российский рынок — один из ключевых. Потому понятно, для китайцев расширение канала сбыта в России означает получение новых потребителей. Но для самих российских покупателей запуск Tmall не означает ничего хорошего. Скорее всего, вся продукция этого интернет-магазина будет поставляться на российский рынок по уже существующим каналам Alibaba и входящего в эту группу компаний ресурса AliExpress. Эти товары не будут проходить проверку на подтверждение соответствия российским госстандартам, а значит, на рынке появится много некачественной и даже опасной продукции», — комментирует эксперт.

Недавно «Общественная потребительская инициатива» провела независимое исследование продукции Alibaba. Исследование показало, что значительная часть китайских товаров не соответствует элементарным российским нормам токсичности. Особенно тревожно, по мнению Павлова, то, что такую проверку не выдержали продаваемые AliExpress и Alibaba детские игрушки. «Зачастую они способны вызвать аллергию у детей и т.д.», — подчеркивает он.

«Отсутствие четкого законодательного регулирования для трансграничной интернет-торговли приводит к тому, что каналы сбыта опасной продукции расширяются. Появление Tmall яркий пример тому. Если внешне это может выглядеть как расширение ассортимента для российских потребителей, на деле — это скрытая угроза для граждан РФ», — резюмирует Олег Павлов.

В представительстве Alibaba настаивают, что поставки Tmall будут вестись со складов российских партнеров компании. Если это действительно так, это хорошая новость, считает эксперт.

«Если на площадку, как это сейчас иногда происходит, будут допущены российские поставщики с российской продукцией — или, по крайней мере, с продукцией, произведенной за рубежом, но прошедшей процедуру подтверждения на соответствие российским стандартом — это в определенном смысле сгладит ситуацию. С другой стороны, на это большой надежды нет. Я думаю, что большинство товаров, которые сейчас продаются в России на сайте AliExpress, будут продаваться и через новый интернет-магазин. Они по-прежнему будут поступать в РФ без всякой сертификации, а потому угроза не исчезнет», — поясняет Павлов.

Как сообщает издание Газета.ru, сейчас в правительстве обсуждаются инициативы по обложению товаров иностранных продавцов, действующих на российском интернет-рынке, налогом на добавочную стоимость (НДС). Потенциально, надеется Олег Павлов, такое нововведение может стать дополнительным клапаном на пути некачественной китайской продукции.