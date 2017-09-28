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Зюганов и Фаттуллаев – о новых угрозах в отношениях РФ и Азербайджана, спасшегося от судьбы Украины. ФАН-ТВ
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    Зюганов и Фаттуллаев – о новых угрозах в отношениях РФ и Азербайджана, спасшегося от судьбы Украины. ФАН-ТВ

    13:27  28 Сентября 2017
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    В Москве обсудили состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений. Самая крупная страна Закавказья уже 25 лет успешно сотрудничает с Россией в области культуры, экономики, политики, торговли, оборонного строительства. Участники прошедшей в столице конференции «Ось Москва – Баку: к новой геополитике Кавказа» искали пути углубления российско-азербайджанских отношений и способы совместного решения спорных проблем региона. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

    Одним из участников конференции стал Геннадий Зюганов, глава Коммунистической партии РФ. В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ он проанализировал прошлые и нынешние отношения между двумя странами:

    – Прежде всего, Азербайджан входил в нашу общую Родину. Это республика, которая много сделала для того, чтобы мы успешно развивались и вместе победили фашизм. С другой стороны, с Азербайджаном у нас стратегическое партнерство. Это наши друзья, союзники. Республика, которая динамично развивается на постсоветском пространстве. Надо отдать должное Гейдару Алиеву и его сыну Ильхаму Алиеву, которые обеспечили преемственность политики и тех лучших традиций, которые закладывались столетиями. Я бывал в Республике не раз и должен сказать, что они нашли довольное разумное решение и национальных проблем. Если в ряде мест раздували русофобию, там Гейдар Алиев все сделал для того, чтобы успокоить русское население и обеспечить преемственность в этом плане: почти во всех школах преподается хороший русский язык.

    Я считаю, что национализация нефтегазовой промышленности в Азербайджане – это пример того, как можно было и нам поступить. По крайней мере, огромные ресурсы были направлены на социальную поддержку граждан, на благоустройство. Сам Баку сегодня выглядит как один из лучших городов мира, и они для этого многое делают. С другой стороны, сейчас обозначились новые угрозы, связанные с глобализацией, когда мировой капитал решил подмять всех под себя, в том числе, и Российскую Федерацию. На этом фоне укрепление БРИКС, Евразийского Союза и укрепление связей соседей приобретает исключительное значение и характер.

    Зюганов и Фаттуллаев – о новых угрозах в отношениях РФ и Азербайджана, спасшегося от судьбы Украины. ФАН-ТВ

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    С корресподентом ФАН-ТВ также пообщался Эйнулла Фаттуллаев, главный редактор ведущего в Азербайджане информационно-аналитического ресурса haqqin.az:

    – На этой конференции сейчас много говорят о тех острых углах и недопонимании, которые существовали в отношении двух стран в 90-е годы, скажем… И в нулевые были проблемы… Но я думаю, что за последние 8-10 лет наметился существенный прогресс, я думаю, что даже можно это назвать большим переломом. И Россия уже не та, которая была в 90-х годах, она на сегодняшний день ведущая региональная держава – является гарантом системы региональной безопасности, играет активную роль в международной политике. Она, как я уже говорил неоднократно, повсюду, везде. Она в Сирии, в Южной Америке, в Африке, и, соответственно, она очень сильно укрепилась и в нашем регионе. Поэтому мы надеемся, что, в первую очередь, Россия сыграет активную роль в регионе, где присутствует, – это, в первую очередь, Кавказ. В последние годы Россия демонстрирует более справедливую, я бы сказал, беспристрастную позицию в отношении Карабахского конфликта, поэтому, на мой взгляд, после этого уже сняты те преграды, которые были в отношении двух стран в период правления, скажем, президента Ельцина. Речь идет о военно-политическом присутствии России на Кавказе. Это уже свершившийся факт. Сегодня у России абсолютное влияние в регионе, и поэтому она может оказать воздействие на ту или иную сторону с точки зрения именно компромиссного решения конфликта. Азербайджан готов к компромиссному решению, но пока другая сторона пока не проявляет должной заинтересованности в решении конфликта. И мы надеемся, что Россия путем множества политических рычагов все же окажет давление.

    Зюганов и Фаттуллаев – о новых угрозах в отношениях РФ и Азербайджана, спасшегося от судьбы Украины. ФАН-ТВ

    Азербайджан на сегодняшний день одна из немногих стран, которая фактически свела на нет политическое влияние тех или иных государств. То есть, мы доказали, что мы – суверенная страна, и никто не может вмешиваться в наши внутренние дела. У нас было несколько попыток дестабилизации в 2005, 2010, 2013 годах, но правительство страны, скажем, с помощью превентивных мер, взвешенной, грамотной, умной политики предотвратило вмешательство во внутренние дела. Россия не вмешивается, в отличие от других стран, и действительно демонстрирует очень уважительное отношение к суверенному праву государства. Не диктует условия, рекомендует, оказывает посреднические усилия, это очень тоже важно.

    Понимаете, здесь, я считаю, надо подчеркнуть правильный подход президента Путина. Никогда Россия, я повторяю, не вмешивалась во внутренние дела Азербайджана. Наоборот, она всячески активно стремилась ограничить влияние тех или иных стран, вот этих провокаций. Я помню, конечно, безусловно, очень важную роль России в стабилизации политической ситуации в Азербайджане в 2013 году, когда у нас была новая попытка… То есть, до Украины в Азербайджане планировался «Майдан». То есть, это было до Украины, когда путем различных американских институтов и организаций, называемые гражданским сектором НПО, планировали дестабилизацию ситуации. Тогда именно благодаря во многом, скажем, политической поддержке России все эти попытки были сведены на нет. И сам президент Путин приехал в Азербайджан, открыто выразил поддержку действующему правительству. Я считаю, что это очень важные, ключевые моменты во взаимоотношениях двух стран.

    – А на ваш взгляд, почему этот «Майдан» прошел на Украине?

    – Слабость политической власти, в первую очередь, и во-вторых, я считаю, что непонимание, неадекватное отношение вообще в целом к сложившейся региональной ситуации. Вы знаете, как в Украине подумали, что в одночасье они станут частью вот этого западного сообщества, им откроют двери, вот буквально по мановению волшебной палочки все там исправится. Что мы видим в результате? В результате Порошенко оказался более авторитарным правителем, чем Янукович. Во всяким случае, Янукович не допускал такие методы воздействия на оппозицию. Посмотрите на ситуацию с Саакашвили, она самым красноречивым образом свидетельствует, говорит о ситуации на Украине. То есть, они хотели демократии – они ее не получили. Они хотели стать экономически развитой страной – посмотрите, какой социально-экономический кризис бушует на Украине, низкий жизненный уровень! Они хотели единую, целостную страну – они получили расчлененную Украину. Потому что там был фактор русскоязычного населения, который они должны были учитывать. Неправильная оценка ситуации привела к тому украинскому «Майдану». В отличие от Украины, азербайджанское правительство и общественность правильно оценила ситуацию и те риски, которые вот именно обусловят создание новой ситуации и будут гораздо хуже, чем нынешние.

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

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    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
    #путин #россия #сирия #донбасс #украина #москва
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