Шойгу распорядился зачислить абитуриентку из Перми в летное училище сверх плана

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Краснодар, 28 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился принять Анну Щербакову из Перми в Краснодарское училище летчиков сверх плана.

Первоначально на первый в истории РФ курс военных летчиц должны были зачислить 15 девушек. Анна Щербакова из Пермского края в списке на зачисление занимала 16-е место, она отставала всего на один балл от последней из зачисленных абитуриенток. Девушка обратилась к комиссии с просьбой приять ее 16-й курсанткой.

Информация была доведена до главы военного ведомства России Сергея Шойгу, министр обороны распорядился принять Анну Щербакову в Краснодарское училище летчиков сверх плана. Отмечается, что во время испытаний девушка показала высокую профессиональную и психологическую готовность к освоению профессии летчика.