Ткачев обещает рекордный урожай зерновых за всю историю СССР и России

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Москва, 28 сентября. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что аграрии по итогам 2017 года соберут рекордный урожай зерна, который превысит показатели СССР, побив рекорд в 127 миллионов тонн. Об этом он сообщил на заседании кабмина.

Российские аграрии побьют рекорд 1978 года по количеству собранного урожая зерновых, сообщил глава сельскохозяйственного ведомства Александр Ткачев.

«Минсельхоз был осторожен в оценках итогового валового сбора из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов, но сегодня убрано 85% посевных площадей и намолочено почти 122 миллиона тонн зерна в бункерном весе», — прокомментировал министр.

Он добавил, что это рекордный урожай за всю историю страны и СССР, максимальный урожай которого составлял 127 млн тонн. В 2016 году Россия собрала свыше 120 млн тонн урожая зерновых. Как сообщалось ранее, глава правительства Дмитрий Медведев поручил выделить Пскову средства на покрытие ущерба, нанесенного аграриям из-за плохой погоды во время уборочной кампании.