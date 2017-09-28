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Экс-глава Gett запустил в России приложение по поиску работы для «синих воротничков»
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    Экс-глава Gett запустил в России приложение по поиску работы для «синих воротничков»

    13:07  28 Сентября 2017
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    Экс-глава Gett запустил в России приложение по поиску работы для «синих воротничков»

    Москва, 28 сентября. Бывший руководитель российского отделения российского сервиса такси Gett Виталий Крылов объявил о запуске в России нового приложения по быстрому поиску работы. По его словам, приложение ориентировано на поиск работы для «синих воротничков».

    «Белых воротничков» в принципе не очень много, но есть огромное количество людей, работающих в сфере услуг, например, — отмечает Крылов. — Это приложение про массовые вакансии, которые на самом деле покрывают 80% рынка поиска работы».

    Экс-глава Gett запустил в России приложение по поиску работы для «синих воротничков»

    Приложение сперва выйдет на Android, а впоследствии появится и для iOS. Как отметил Крылов, приложения всегда будет бесплатным для пользователей, однако со временем будут рассматриваться возможности его монетизации для работодателей.

    Как отмечает «Инфореактор», идея приложения для сверхсрочного поиска работы пришла в голову Крылову, когда он работал в Gett — он обратил внимание на то, что таксисты меняют работу очень часто.

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    Автор: Валентин Меликов
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