Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

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Махачкала, 28 сентября. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в четверг объявил о своем уходе в отставку и поблагодарил жителей республики за совместную работу.

Абдулатипов поблагодарил всех депутатов, главу Народного собрания республики Хизри Шихсаидова и всех дагестанцев.

«Мы делали сегодня больше, чем 4 года и 9 месяцев тому назад. Это большой срок», — сказал он.

71-летний Абдулатипов возглавляет Дагестан с января 2013 года. Ранее он называл причиной ухода свой возраст.