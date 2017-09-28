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Новости Сирии
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ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»
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    ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

    13:01  28 Сентября 2017
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    ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

    Москва, 28 сентября. Удары ВКС РФ в провинции Идлиб в Сирии сорвали операцию террористов «Джебхат ан-Нусры» в восточной Хаме, а задействованные в ней боевики были уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его данным, в течение недели все удары военных самолетов ВКС РФ в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях «ан-Нусры». Террористы этой группировки пытались внезапным наступлением вызволить боевиков ИГ2 из «акербатского котла» в восточной Хаме.

    «Действиями российской авиации в Сирии данная операция «ан-Нусры была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — подчеркнул Конашенков.

    Напомним, группировки ИГИЛ1 и «Джебхат ан-Нусра»3 запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #минобороны #сирия #вкс рф
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