Путин и президент Гвинеи обменялись государственными наградами

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Москва, 28 сентября. Глава государства РФ Владимир Путин и президент Гвинейской Республики Альфа Конде обменялись наградами во время встречи в подмосковной резиденции российского лидера.

Владимир Путин 27 сентября подписал указ о награждении гвинейского коллеги орденом Дружбы, который вручил Альфе Конде сегодня во время встречи в Подмосковье. В свою очередь, президент Гвинейской Республики вручил главе государства Большой крест Национального ордена за заслуги перед его страной.

Известно, что награда вручается лидерам государств, которые сделали существенный вклад в поддержание мира и безопасности. Орден отмечает усилия по урегулированию региональных конфликтов и помощь в решении социально-экономических кризисов. Ранее сообщалось, что Конде выразил особую благодарность Путину за помощь в борьбе с Эболой.