В Киеве хотят потребовать у России территории в качестве контрибуций 

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Киев, 28 сентября. Украинские власти думают, как получить контрибуции от Российской Федерации, в том числе речь идет о ее территориях. Таким мнением поделился отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Михаил Притула.

По его словам, к тому моменту, когда «настанет пора выплачивать контрибуции, у России не будет денежных средств», передает телеканал ZIK.

Как считает Притула, киевские власти должны ставить вопрос ребром и по максимуму. Речь идет, по его мнению, не только о возвращении украинских территорий, а также о возмещении Россией убытков, которые она нанесла присоединением Крыма.

«Украинская дипломатия должна работать в этом направлении, в направлении получения контрибуции, которая должна быть в любом случае. И чем будет Россия в то время рассчитываться, я не знаю, может быть, даже своими территориями», — отметил Притула.

Напомним, 16 марта 2014 года на Крымском полуострове и в Севастополе прошел референдум, по итогам которого более 95% жителей высказались за воссоединение полуострова с материковой частью Российской Федерации.