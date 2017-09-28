Клип Егора Крида «Папина дочка» удалили в YouTube из-за жалобы на плагиат

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Москва, 28 сентября. Клип Егора Крида на песню «Папина дочка» был удален с видеохостинга YouTube после жалобы на нарушение авторских прав. Администрации сайта пожаловался битмейкер Алексей Вдовченко.

Выяснилось, что Вдовченко подал жалобу во все сервисы, где была использована песня Крида. Ранее битмейкер подал в суд на лейбл Black Star, с которым сотрудничает Егор Крид. В частности, он обвинил компанию в использовании своего трека Remembering Kate в песне «Папина дочка». Причем, композиция Вдовченко была записана еще в 2013 году.

В итоге истец потребовал от Black Star четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав.

Напомним, что видео на песню «Папина дочка» вышло весной прошлого года и собрало около 45 миллионов просмотров.