Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Экономика
Центробанк РФ повысил курсы евро и доллара
Общество
Клип Егора Крида «Папина дочка» удалили в YouTube из-за жалобы на плагиат
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клип Егора Крида «Папина дочка» удалили в YouTube из-за жалобы на плагиат

    12:45  28 Сентября 2017
    55

    Клип Егора Крида «Папина дочка» удалили в YouTube из-за жалобы на плагиат

    Москва, 28 сентября. Клип Егора Крида на песню «Папина дочка» был удален с видеохостинга YouTube после жалобы на нарушение авторских прав. Администрации сайта пожаловался битмейкер Алексей Вдовченко.

    Выяснилось, что Вдовченко подал жалобу во все сервисы, где была использована песня Крида. Ранее битмейкер подал в суд на лейбл Black Star, с которым сотрудничает Егор Крид. В частности, он обвинил компанию в использовании своего трека Remembering Kate в песне «Папина дочка». Причем, композиция Вдовченко была записана еще в 2013 году.

    В итоге истец потребовал от Black Star четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав.

    Напомним, что видео на песню «Папина дочка» вышло весной прошлого года и собрало около 45 миллионов просмотров.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #егор крид
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104003

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29492

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43154

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23454

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8965
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        390
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        90
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        13095
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        18836