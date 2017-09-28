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Внезапная и смертоносная: атомная подводная лодка «Ульяновск»
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    Внезапная и смертоносная: атомная подводная лодка «Ульяновск»

    12:42  28 Сентября 2017
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    «Ульяновск» — российская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами четвертого поколения, седьмой по счету корабль проекта 885 «Ясень-М». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    28 июля этого года на северодвинском предприятии «Севмаш» была заложена новейшая российская атомная подводная лодка «Ульяновск». Название лодке было присвоено приказом главнокомандующего ВМФ России.

    Отметим, что до 2020 года для российского флота планируется построить еще семь подводных лодок проекта «Ясень». Шесть из них — по модернизированному проекту 885М. Головным подводным крейсером серии является «Северодвинск», который был передан ВМФ в 2014 году.

    Многоцелевые атомные подводные лодки «Новосибирск», «Казань», «Красноярск» и «Архангельск» строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М» (885М). Лодки этого проекта обладают водоизмещением в 13 800 тонн, глубина погружения составляет 520 метров, автономность — 100 суток, экипаж — 64 человека, подводная скорость — 31 узел. На вооружении стоят торпеды, мины, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

    Внезапный и смертоносный: атомная подводная лодка «Ульяновск»

    Стоит обратить внимание, что «Ульяновск», несмотря на то, что внешне практически ничем не отличается от собратьев, будет обладать совершенно новыми характеристиками — улучшенными ходовыми качествами, уровнем скрытности, радиотехническим обеспечением. По сути, это будет совершенная новая атомная подводная лодка, которая впитала в себя все лучшее от предыдущих проектов.

    «Ульяновск» получит самые современные разработки по всем составляющим — от бытовых условий моряков до новейших видов вооружения.   

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #армия
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