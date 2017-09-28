Сирия опровергла слухи о планах России создать базу в Дейр эз-Зоре: цель ВКС РФ — борьба с ИГ

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Глава сирийского министерства иностранных дел Валид Муаллем опроверг сообщения о том, что российские силы якобы намерены сформировать военную базу под Дейр эз-Зором. Об этом он заявил в интервью RT. Напомним, эти дезинформирующие сведения ранее были опубликованы некоторыми арабскими изданиями СМИ со ссылкой на военный источник.

Дипломат напомнил, что между Москвой и Дамаском уже действуют соглашения относительно аэродрома «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Муаллем также отметил легитимность присутствия российских сил в Сирии и выразил соболезнования семьям погибших в САР военнослужащих РФ.

По мнению Александра Асафова, независимого журналиста и политолога, распространение подобной информации выгодно всем противникам мира в Сирии, всем тем участникам конфликта, которые заинтересованы в эскалации. Тем самым они пытаются нивелировать достижения российской боевой авиации и армии САР в провинции Дейр эз-Зор и создать предпосылки для дестабилизации обстановки в этом ключевом районе. Об этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Сейчас борьба с «Исламским государством»1 (группировка запрещена в РФ) входит в завершающую стадию, поэтому все явные и скрытые союзники и те структуры, которые финансировали это формирование, заинтересованы в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, в максимально продолжительном хаосе войны и любом сопротивлении правительству Башара Асада. Соответственно, все они будут пытаться обесценить успехи ВКС РФ и сирийских сил. С этой целью они, скорее всего, будут и дальше вбрасывать в медиа всевозможные фальшивые теории, истории и новостные поводы, которые, на их взгляд, смогут осложнить и расшатать ситуацию».

Важно отметить, что вклад российских ВКС в борьбу с терроризмом на территории Сирии, в том числе — в Дейр эз-Зоре, огромен и несомненен. По словам Александра Асафова, без участия авиации РФ в антитеррористической кампании правительственным войскам САР не удалось бы добиться и малой части тех успехов, которые уже были достигнуты.

В рамках операции в Дейр эз-Зоре удары российских сил предшествовали атакам подразделений САА на каждом ключевом этапе. Так, после «Калибров», выпущенных с кораблей РФ в Средиземном море, были разблокированы северо-западные районы административного центра и аэродром на южной окраине города. Позже ВКС России оказывали поддержку сирийским военным в ходе форсирования Евфрата: так, российские военные инженеры навели понтонный мост через реку, а бомбардировщики обеспечивали прикрытие с воздуха.

«Практически все операции САА начинаются уже после того, как российские самолеты наносят удары по основным позициям боевиков, так же было и под Дейр эз-Зором. Все победы над террористами в Сирии — это, прежде всего, победы российских ВКС. Приуменьшать роль сирийских войск и отдельных подразделений армии САР, конечно, не нужно, но, тем не менее, очевидно, что без участия РФ ситуация в арабской республике сложилась бы совершенно иначе».

1 Организация запрещена на территории РФ.