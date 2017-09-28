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Бывшего охранника Яроша арестовали за экстремизм в России
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    Бывшего охранника Яроша арестовали за экстремизм в России

    12:26  28 Сентября 2017
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    Бывшего охранника Яроша арестовали за экстремизм в России

    Брянск, 28 сентября. СМИ сообщили об аресте бывшего охранника экс-лидера «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрия Яроша. По имеющимся данным, полиция арестовала Александра Шумкова в Брянской области. 

    Как отмечают украинские издания, экс-телохранитель Яроша обвиняется в экстремизме, передает телеканал РЕН ТВ

    Бывшего охранника Яроша арестовали за экстремизм в России

    Напомним, Шмуков входил в охрану экс-главаря «Правого сектора»1 три года назад. Кроме того, он являлся активным членом экстремистской группировки. 

    Затем Шмуков служил в Чернобаевской военной части, а с этой осени собирался повышать квалификацию для дальнейшего продвижения по службе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #украина #правый сектор #ярош #шмуков
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