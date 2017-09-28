Бывшего охранника Яроша арестовали за экстремизм в России

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Брянск, 28 сентября. СМИ сообщили об аресте бывшего охранника экс-лидера «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрия Яроша. По имеющимся данным, полиция арестовала Александра Шумкова в Брянской области.

Как отмечают украинские издания, экс-телохранитель Яроша обвиняется в экстремизме, передает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, Шмуков входил в охрану экс-главаря «Правого сектора»1 три года назад. Кроме того, он являлся активным членом экстремистской группировки.

Затем Шмуков служил в Чернобаевской военной части, а с этой осени собирался повышать квалификацию для дальнейшего продвижения по службе.

1 Организация запрещена на территории РФ.