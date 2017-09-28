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Звезда фильма «Крым» чуть не погиб во время съемок
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    Звезда фильма «Крым» чуть не погиб во время съемок

    12:31  28 Сентября 2017
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    Звезда фильма «Крым» чуть не погиб во время съемок

    Москва, 28 сентября. Исполнитель главной роли в фильме «Крым» Роман Курцын рассказал, как едва не погиб на съемках.

    По словам актера, в фильме нет ни одного постановочного удара. Все, что показано на экране, это реальный бой.

    «Он (Павел Крайнов — прим.ред) меня задушил реально в кадре. Пиманов остановил съемочный процесс, когда я уже задыхался», — цитирует слова Курцына телеканал «Звезда».

    Напомним, что фильм «Крым» вышел в российский прокат 28 сентября. Картина посвящена событиям так называемой «крымской весны» 2014 года. Режиссером «Крыма» стал Алексей Пиманов. Ожидается, что фильм также покажут в КНР.

    В центре сюжета — история любви жителя Севастополя и жительницы Киева. Они знакомятся накануне событий 2014 года. В самые сложные дни пара понимает, как тяжело им сохранить любовь.

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    Автор: Дима Оленин
    #кино #крым
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