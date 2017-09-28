Ярош: Украина взорвется, если выполнит минские соглашения 

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Киев, 28 сентября. Минские соглашения по Донбассу являются «миной», которая способна «разорвать» Украину, утверждает депутат украинской Рады, лидер и «икона» украинских националистов Дмитрий Ярош. По словам Яроша, выполнение нацеленных на достижение перемирия в Донбассе соглашений является «антигосударственным» и угрожающим существованию Украины как таковой.

«Я переживаю, что нерешительность, мягкотелость нашего политического руководства может привести, например, к имплементации тех же самых минских договоренностей», — заявил Ярош в интервью украинскому изданию, назвав мирные соглашения «одной из самых больших угроз для существования государства».

По мнению Яроша, «сделать все, что предусмотрено минскими соглашениями, все эти особые статусы и так далее — значит заложить мину, которая разорвет государство».

Депутат утверждает, что официальный Киев должен «играть в «Минск», уверяя своих западных партнеров в том, что минские соглашения находятся в процессе выполнения — а полученное в результате время использовать для подготовки к масштабной войне.