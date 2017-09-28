Лидер Гвинеи призвал Путина перевести отношения стран на новый уровень

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Москва, 28 сентября. Президент Гвинеи Альфа Конде предложил президенту России Владимиру Путину вывести сотрудничество двух стран на новый уровень и перевести его в ранг стратегического.

В ходе встречи с Путиным Конде заметил, что сейчас экономическое сотрудничество далеко от тех возможностей, которых действительно может достичь. Однако, по его убеждению, это не должно помешать наращивать связи и переступить существующую черту. Поэтому предлагаю перевести наше партнерство в рамки стратегического партнерства», — обратился он к лидеру РФ.

Конде также указал на заинтересованность в привлечении российских инвестиций, а также участие компаний из РФ в реализации новых строительных проектов в Гвинее.

Напомнил он также и о том, что Гвинея богата полезными ископаемыми. «Потенциал сотрудничества огромен, но его необходимо расширять», — подчеркнул Конде.

Кроме того, он отметил, что Гвинейская Республика рассчитывает на привлечение туристов из России.