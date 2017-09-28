Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Экономика
Центробанк РФ повысил курсы евро и доллара
Политика
Диверсанты, халатность или кража: почему взорвался военный склад под Винницей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Диверсанты, халатность или кража: почему взорвался военный склад под Винницей

    12:34  28 Сентября 2017
    50

    Халатность или хищение: эксперт объяснил опровержение диверсии прокуратурой под Винницей

    Глава украинской военной прокуратуры Анатолий Матиос сообщил, что в его ведомстве исключают вероятность диверсии под Винницей, где горели военные склады.

    «Диверсионных групп, о которых говорит Facebook или другие, следствие ... на территории Винницкой области не установило, данных об этом нет», — приводит слова стража закона Газета.ru.

    Версию об использовании беспилотника для организации взрыва Матиос также опроверг. Вместе с тем он подчеркнул, что на объекте не работала пожарная сигнализация, а сотрудники, обслуживающие склады, получают довольно скромное жалованье.

    Накануне Служба безопасности Украины начала уголовное производство, неустановленных лиц разыскивают, чтобы предъявить им обвинения по статье «Диверсия». В ведомстве рассматривают версию взрыва как следствие умышленных действий в качестве основной.

    Халатность или хищение: эксперт объяснил опровержение диверсии прокуратурой под Винницей

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO и публицист Станислав Бышок считает, что противоположные заявления двух ведомств не свидетельствуют о том, что СБУ является более политизированной структурой.

    «Если речь идет о взрывах на военных объектах, то теракт или диверсия всегда рассматриваются в качестве основных причин. Той или иной структуре не нужно быть причастной к политическим играм, чтобы делать подобного рода заявления. Однако политические деятели воспользовались этой возможностью, чтобы заявить, что произошедшее может быть диверсией. Нужно сразу обозначить, что подобного рода заявления, что диверсия способна дестабилизировать ситуацию на Украине, ничего не значат. Довольно сложно представить, что взрыв на удаленно расположенном от центра складе боеприпасов может как-то дестабилизировать обстановку. Это глупость. Военная прокуратура, взвесив все «за» и «против», сочла за необходимость озвучить версию о том, что диверсанты к взрыву непричастны», — объясняет политолог.

    Эксперт напомнил, что уже прозвучали версии о том, что причиной взрыва могла стать либо халатность, либо инцидент является следствием попытки скрыть хищения вооружения, которые, возможно, осуществлялись.

    «Есть информация о том, что Украина, используя «серые» и «черные» схемы, продает оружие третьим странам, в том числе тем, где сейчас происходят военные столкновения», — подчеркивает Станислав Бышок.

    Халатность или хищение: эксперт объяснил опровержение диверсии прокуратурой под Винницей

    Он говорит, что Украина является производителем оружия и боеприпасов, и государственные запасы данной продукции довольно значительны. Бышок утверждает, что ни одно из украинских ведомств открыто не признает хищение оружия, либо факта безалаберного отношения со стороны властей к возможным инцидентам, в том числе и военная прокуратура. Подобные заявления стали бы шоком для мировой общественности. Он полагает, что обвинить во взрыве могут одного из представителей истеблишмента Украины.

    «Я думаю, одного из замминистров обороны, который ответственен за материально-техническую сохранность объектов министерства обороны, снимут с должности», — заключает политический аналитик.

    Возгорание склада боеприпасов на Украине произошло 26 сентября. Представители официального Киева заявили, что причиной мог стать поджог. По предварительным оценкам, пламя уничтожило боеприпасов на 800 миллионов долларов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #украина #политика #винница
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104004

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29492

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43154

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23454

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8965
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        394
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        91
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        13095
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        18837