Диверсанты, халатность или кража: почему взорвался военный склад под Винницей

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Глава украинской военной прокуратуры Анатолий Матиос сообщил, что в его ведомстве исключают вероятность диверсии под Винницей, где горели военные склады.

«Диверсионных групп, о которых говорит Facebook или другие, следствие ... на территории Винницкой области не установило, данных об этом нет», — приводит слова стража закона Газета.ru.

Версию об использовании беспилотника для организации взрыва Матиос также опроверг. Вместе с тем он подчеркнул, что на объекте не работала пожарная сигнализация, а сотрудники, обслуживающие склады, получают довольно скромное жалованье.

Накануне Служба безопасности Украины начала уголовное производство, неустановленных лиц разыскивают, чтобы предъявить им обвинения по статье «Диверсия». В ведомстве рассматривают версию взрыва как следствие умышленных действий в качестве основной.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO и публицист Станислав Бышок считает, что противоположные заявления двух ведомств не свидетельствуют о том, что СБУ является более политизированной структурой.

«Если речь идет о взрывах на военных объектах, то теракт или диверсия всегда рассматриваются в качестве основных причин. Той или иной структуре не нужно быть причастной к политическим играм, чтобы делать подобного рода заявления. Однако политические деятели воспользовались этой возможностью, чтобы заявить, что произошедшее может быть диверсией. Нужно сразу обозначить, что подобного рода заявления, что диверсия способна дестабилизировать ситуацию на Украине, ничего не значат. Довольно сложно представить, что взрыв на удаленно расположенном от центра складе боеприпасов может как-то дестабилизировать обстановку. Это глупость. Военная прокуратура, взвесив все «за» и «против», сочла за необходимость озвучить версию о том, что диверсанты к взрыву непричастны», — объясняет политолог.

Эксперт напомнил, что уже прозвучали версии о том, что причиной взрыва могла стать либо халатность, либо инцидент является следствием попытки скрыть хищения вооружения, которые, возможно, осуществлялись.

«Есть информация о том, что Украина, используя «серые» и «черные» схемы, продает оружие третьим странам, в том числе тем, где сейчас происходят военные столкновения», — подчеркивает Станислав Бышок.

Он говорит, что Украина является производителем оружия и боеприпасов, и государственные запасы данной продукции довольно значительны. Бышок утверждает, что ни одно из украинских ведомств открыто не признает хищение оружия, либо факта безалаберного отношения со стороны властей к возможным инцидентам, в том числе и военная прокуратура. Подобные заявления стали бы шоком для мировой общественности. Он полагает, что обвинить во взрыве могут одного из представителей истеблишмента Украины.

«Я думаю, одного из замминистров обороны, который ответственен за материально-техническую сохранность объектов министерства обороны, снимут с должности», — заключает политический аналитик.

Возгорание склада боеприпасов на Украине произошло 26 сентября. Представители официального Киева заявили, что причиной мог стать поджог. По предварительным оценкам, пламя уничтожило боеприпасов на 800 миллионов долларов.