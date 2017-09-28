Президент Гвинеи поблагодарил Путина за помощь в борьбе с Эболой

В Избранное

Москва, 28 сентября. Президент Гвинеи Альфа Конде поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, оказанную в борьбе с лихорадкой Эбола.

«Я благодарю, господин президент, за ту помощь, которая была оказана Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола. Российская Федерация стала одной из первых стран, которая вмешалась в ликвидацию последствий этого кризиса», — сказал лидер Гвинейской республики.

Конде также подчеркнул важность открытия в Гвинее кризисного центра по исследованию данного заболевания. Он выразил надежду, что российские специалисты помогут африканским в разработке и использовании вакцин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Конде находится в России с официальным визитом по приглашению Путина.