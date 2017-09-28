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Президент Гвинеи поблагодарил Путина за помощь в борьбе с Эболой
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    Президент Гвинеи поблагодарил Путина за помощь в борьбе с Эболой

    12:14  28 Сентября 2017
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    Президент Гвинеи поблагодарил Путина за помощь в борьбе с Эболой

    Москва, 28 сентября. Президент Гвинеи Альфа Конде поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, оказанную в борьбе с лихорадкой Эбола. 

    «Я благодарю, господин президент, за ту помощь, которая была оказана Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола. Российская Федерация стала одной из первых стран, которая вмешалась в ликвидацию последствий этого кризиса», — сказал лидер Гвинейской республики.

    Президент Гвинеи поблагодарил Путина за помощь в борьбе с Эболой

    Конде также подчеркнул важность открытия в Гвинее кризисного центра по исследованию данного заболевания. Он выразил надежду, что российские специалисты помогут африканским в разработке и использовании вакцин.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, Конде находится в России с официальным визитом по приглашению Путина.

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    Автор: Борис Любимов
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