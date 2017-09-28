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Сирия: в провинцию Хасака прибыл крупный конвой США с оружием для курдов
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    Сирия: в провинцию Хасака прибыл крупный конвой США с оружием для курдов

    12:03  28 Сентября 2017
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    Сирия: в провинцию Хасака прибыл крупный конвой США с оружием для курдов

    Хасака, 28 сентября. Курды в Северной Сирии получат новую партию американского вооружения.

    Местные источники в Северной Сирии сообщают, что в провинцию Хасака прибыл крупный американский конвой из 200 грузовиков с вооружением. Отмечается, что оружие предназначается для курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) из состава «Сирийских демократических сил» (SDF), которые ведут боевые действия в провинции Дейр эз-Зор.

    Отмечается, что проамериканские курды действуют на северо-востоке Дейр эз-Зора совместно со спецназом США и практически не встречают сопротивления со стороны террористов. Их целью является захват населенных пунктов, а также газовых и нефтяных месторождений на востоке Сирии.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #курды #хасака
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