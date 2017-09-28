Путин рассказал об интересе российского бизнеса к рынку Гвинеи

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Москва, 28 сентября. В ходе переговоров с президентом Республики Гвинея Альфа Конде президент Путин отметил, что российские инвесторы в настоящее время проявляют большой интерес к инвестициям в Гвинее и развитию экономики африканской страны.

«Российские инвесторы проявляют интерес к экономике вашей страны. Только одна из компаний — «РУСАЛ» — вложила около 300 миллионов долларов», — отметил Путин.

Глава российского государства отметил, что дипломатическим отношениям между Гвинеей и Россией вскоре исполняется 60 лет — Гвинея была провозглашена независимой республикой в 1958 году. Уровень товарооборота между РФ и Гвинеей за последние годы увеличился в два раза.

«Я очень рассчитываю на то, что вы будете содействовать тому, чтобы не только те компании, которые уже присутствуют на нашем рынке, но и дополнительные инвесторы пришли на наши рынки», — заявил президент Конде.

Президент африканской державы отметил большой туристический потенциал своей страны, подчеркнув, что Гвинея ждет прихода новых инвесторов из России.