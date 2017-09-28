Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Экономика
Центробанк РФ повысил курсы евро и доллара
Общество
Минздрав: Мужчины в России стали жить дольше
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минздрав: Мужчины в России стали жить дольше

    12:10  28 Сентября 2017  /обновлено: 12:18  28 Сентября 2017
    58

    Минздрав

    Москва, 28 сентября. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране выросла средняя продолжительность жизни у мужчин — до 67,5 лет.

    «Это большой прирост», — заявила она в эфире радиостанции «Вести-ФМ».

    По словам Скворцовой, средяя продолжительность жизни у женщин равна 77,4 годам.

    «Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10», — добавила министр.

    Минздрав

    В будущем ведомство будет стремиться еще сильнее сократить этот разрыв за счет увеличения продолжительности жизни россиян.

    Кроме того, в Росси зафиксировано общее снижение уровня смертности. За восемь месяцев 2017 года она снизилась на 2,5%. Согласно данным Росстата, в этом году в стране удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #россия #здоровье
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104003

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29492

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43153

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23453

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8965
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        378
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        85
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        13093
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        18832