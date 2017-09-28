Минздрав: Мужчины в России стали жить дольше

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Москва, 28 сентября. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране выросла средняя продолжительность жизни у мужчин — до 67,5 лет.

«Это большой прирост», — заявила она в эфире радиостанции «Вести-ФМ».

По словам Скворцовой, средяя продолжительность жизни у женщин равна 77,4 годам.

«Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10», — добавила министр.

В будущем ведомство будет стремиться еще сильнее сократить этот разрыв за счет увеличения продолжительности жизни россиян.

Кроме того, в Росси зафиксировано общее снижение уровня смертности. За восемь месяцев 2017 года она снизилась на 2,5%. Согласно данным Росстата, в этом году в стране удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее.