ВКС РФ в Курске провели учения по ночному перехвату

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Курск, 28 сентября. Экипажи истребителей ВКС РФ Су-30СМ в Западном военном округе отработали ночной перехват воздушных целей.

Командование округа сообщает, что пилоты истребителей-перехватчиков Су-30СМ проводили учения на малых и средних высотах с имитацией воздушного боя и принуждением «противника» к посадке на резервный аэродром. Летчики отработали задачи целеуказания командных пунктов условного противника, укрепленных объектов, боевой техники и скоплений живой силы.

Во время учений экипажи провели электронные пуски высокоточных ракет класса «воздух-земля», а также выполнили бомбометание по мишеням на авиационном полигоне. В вылетах было задействовано свыше 150 военнослужащих летного состава и технического персонала.