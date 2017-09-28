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Сирия, 28 сентября. Один из командиров ИГ2 уничтожен в юго-западной части Даръа. Боевики «Ан-Нусры»*** обстреляли жилые дома в деревне Харфа на севере Эль-Кунейтры. «Файлак Ар-Рахман» несет потери в районе Восточной Гуты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии проводят боевые вылеты на западе провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов в районе городов Джиср Аш-Шугур и Аль-Кастан в западной части Идлиба; открывают огонь по опорным пунктам «Ан-Нусры» к северу от Хамы.

«Исламское государство»: лишилось одного из командиров на юго-западе провинции Даръа; понесло потери в результате авианалета ВВС Ирака недалеко от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в живой силе в результате нападения неизвестных близ населенного пункта Аль-Ядуда в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет бои с САА и NDF****** в районе города Бейт Джинн в Западной Гуте Дамаска; обстреляла жилые дома в деревне Харфа на севере Эль-Кунейтры.

«Файлак Ар-Рахман»: потеряла как минимум семь радикалов в результате атаки САА в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте.

Курды: продолжают штурмовать город Ас-Сувар к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: наносит авиаудары в городе Ас-Сувар и его окрестностях в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

Возобновились столкновения в районе Западной Гуты между Сирийской арабской армией (САА) и Национальными силами обороны (NDF) с одной стороны и радикалами вооруженной оппозиции с другой. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, союзные войска нанесли значительный урон отрядам коалиции «Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенного пункта Бейт Джинн. Напомним, накануне боевики провели обстрел деревни Аль-Макруса, подконтрольной правительственным силам. По словам военных источников AMN, союзникам САА почти удалось взять Бейт Джинн под огневой контроль. В настоящий момент в данном районе работают сирийские ВВС, сообщает информагентство Damascus Now.

Тем временем в квартале Айн-Тарма в Восточной Гуте сирийская армия устроила засаду радикалам группировки «Файлак Ар-Рахман». Как минимум семь исламистов были убиты, еще несколько получили ранения в результате артиллерийского обстрела 105-й бригады САА. Кроме того, подразделения САР нанесли более 12 ракетных ударов по позициям боевиков в районе Джобар, передает местный новостной портал Jobar News.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), Сирийские демократические силы**** (SDF) продолжают штурмовать город Ас-Сувар, расположенный к северо-востоку от Дейр эз-Зора. На данный момент под контролем курдских формирований находится около половины города. Также стало известно, что в ходе военной операции по захвату населенного пункта курды заняли две деревни недалеко от Ас-Сувара. Тем временем военные самолеты антитеррористической коалиции наносят авиаудары по предполагаемым местам дислокации террористов «Исламского государства»3 в поддержку SDF и Отрядов народной самообороны (YPG). О пострадавших среди мирного населения пока не сообщалось.

Провинция Даръа

На юго-западе региона продолжается вооруженное противостояние между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и радикалами подконтрольной ИГИЛ1 организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», на стороне которой также действует группировка «Сайфулла Аль-Маслуль». Местное информационное агентство Daraa Now сообщает о том, что один из командиров отряда ИГИЛ1 Хасан Ар-Рафаи был ликвидирован в районе бассейна реки Ярмук. Подробности случившегося не уточняются.

Между тем силы «свободной армии» также понесли потери в живой силе. По данным новостного портала Smart News Agency, в результате нападения неизвестных исламистов был убит один из радикалов ССА вблизи населенного пункта Аль-Ядуда. Предположительно, атака была проведена террористами «Исламского государства», анклав которых располагается в юго-западной части Даръа.

Провинция Идлиб

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вновь нанесла предупредительные удары по опорным пунктам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»4 в районе городов Джиср Аш-Шугур и Аль-Кастан на западе региона. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

Кроме того, боевые вылеты вблизи границы между провинциями Латакия и Идлиб продолжают проводить объединенные силы ВКС РФ и ВВС САР, передает информационный портал Smart News Agency. Боевики, базирующиеся на данных территориях, постоянно открывают огонь по мирным районам на севере Латакии.

Провинция Хама

Согласно сведениям, опубликованным агентством новостей SOHR, правительственные войска продолжают проводить ответные обстрелы укрепрайонов радикалов вооруженной оппозиции в северной части Хомса. Под огнем артиллерийских дивизионов САР оказались позиции боевиков на окраинах населенных пунктов Кафр Зета, Мурек, Аль-Латамина. Сирийская авиация также нанесла несколько авиаударов. Тем не менее никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

Провинция Эль-Кунейтра

Агентство новостей Damascus Now сообщает, что боевики, отряды которых дислоцируются на юго-западе Дамаска, обстреляли жилые дома в деревне Харфа в северной части провинции. В данный момент выясняется информация о возможных пострадавших.

В ответ на агрессию со стороны исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»5 Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по позициям радикалов в районе населенного пункта Мусхара в центральной части Эль-Кунейтры. О нанесенном «Ан-Нусре» уроне не сообщается.

Ирак

ВВС Ирака нанесли авиаудары по группе террористов «Исламского государства» недалеко от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар, в результате чего несколько радикалов были ликвидированы, передает военный источник в социальной сети Twitter (presssiraq). Напомним, накануне в окрестностях Ар-Рамади разворачивались ожесточенные бои между ИГИЛовцами и иракскими правительственными войсками.

Тем временем в провинции Дияла были задержаны пять местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ. Во время обыска были обнаружены три «пояса шахидов». Вероятно, арестованные принадлежали к числу одной из «спящих ячеек» ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)