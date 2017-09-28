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Сирия новости 28 сентября 12.30: один из командиров ИГ уничтожен в Даръа, «Нусра» обстреляла жилые дома в Эль-Кунейтре
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    Сирия новости 28 сентября 12.30: один из командиров ИГ уничтожен в Даръа, «Нусра» обстреляла жилые дома в Эль-Кунейтре

    12:30  28 Сентября 2017
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    «Нусра» обстреляла жилые дома в Эль-Кунейтре

    Сирия, 28 сентября. Один из командиров ИГ2 уничтожен в юго-западной части Даръа. Боевики «Ан-Нусры»*** обстреляли жилые дома в деревне Харфа на севере Эль-Кунейтры. «Файлак Ар-Рахман» несет потери в районе Восточной Гуты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии проводят боевые вылеты на западе провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов в районе городов Джиср Аш-Шугур и Аль-Кастан в западной части Идлиба; открывают огонь по опорным пунктам «Ан-Нусры» к северу от Хамы.

    «Исламское государство»: лишилось одного из командиров на юго-западе провинции Даръа; понесло потери в результате авианалета ВВС Ирака недалеко от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар.

    Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в живой силе в результате нападения неизвестных близ населенного пункта Аль-Ядуда в Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет бои с САА и NDF****** в районе города Бейт Джинн в Западной Гуте Дамаска; обстреляла жилые дома в деревне Харфа на севере Эль-Кунейтры.

    «Файлак Ар-Рахман»: потеряла как минимум семь радикалов в результате атаки САА в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте.

    Курды: продолжают штурмовать город Ас-Сувар к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

    Международная коалиция: наносит авиаудары в городе Ас-Сувар и его окрестностях в провинции Дейр эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Возобновились столкновения в районе Западной Гуты между Сирийской арабской армией (САА) и Национальными силами обороны (NDF) с одной стороны и радикалами вооруженной оппозиции с другой. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, союзные войска нанесли значительный урон отрядам коалиции «Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенного пункта Бейт Джинн. Напомним, накануне боевики провели обстрел деревни Аль-Макруса, подконтрольной правительственным силам. По словам военных источников AMN, союзникам САА почти удалось взять Бейт Джинн под огневой контроль. В настоящий момент в данном районе работают сирийские ВВС, сообщает информагентство Damascus Now.

    Тем временем в квартале Айн-Тарма в Восточной Гуте сирийская армия устроила засаду радикалам группировки «Файлак Ар-Рахман». Как минимум семь исламистов были убиты, еще несколько получили ранения в результате артиллерийского обстрела 105-й бригады САА. Кроме того, подразделения САР нанесли более 12 ракетных ударов по позициям боевиков в районе Джобар, передает местный новостной портал Jobar News.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), Сирийские демократические силы**** (SDF) продолжают штурмовать город Ас-Сувар, расположенный к северо-востоку от Дейр эз-Зора. На данный момент под контролем курдских формирований находится около половины города. Также стало известно, что в ходе военной операции по захвату населенного пункта курды заняли две деревни недалеко от Ас-Сувара. Тем временем военные самолеты антитеррористической коалиции наносят авиаудары по предполагаемым местам дислокации террористов «Исламского государства»3 в поддержку SDF и Отрядов народной самообороны (YPG). О пострадавших среди мирного населения пока не сообщалось.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    На юго-западе региона продолжается вооруженное противостояние между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и радикалами подконтрольной ИГИЛ1 организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», на стороне которой также действует группировка «Сайфулла Аль-Маслуль». Местное информационное агентство Daraa Now сообщает о том, что один из командиров отряда ИГИЛ1 Хасан Ар-Рафаи был ликвидирован в районе бассейна реки Ярмук. Подробности случившегося не уточняются.

    Между тем силы «свободной армии» также понесли потери в живой силе. По данным новостного портала Smart News Agency, в результате нападения неизвестных исламистов был убит один из радикалов ССА вблизи населенного пункта Аль-Ядуда. Предположительно, атака была проведена террористами «Исламского государства», анклав которых располагается в юго-западной части Даръа.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вновь нанесла предупредительные удары по опорным пунктам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»4 в районе городов Джиср Аш-Шугур и Аль-Кастан на западе региона. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

    Кроме того, боевые вылеты вблизи границы между провинциями Латакия и Идлиб продолжают проводить объединенные силы ВКС РФ и ВВС САР, передает информационный портал Smart News Agency. Боевики, базирующиеся на данных территориях, постоянно открывают огонь по мирным районам на севере Латакии.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Согласно сведениям, опубликованным агентством новостей SOHR, правительственные войска продолжают проводить ответные обстрелы укрепрайонов радикалов вооруженной оппозиции в северной части Хомса. Под огнем артиллерийских дивизионов САР оказались позиции боевиков на окраинах населенных пунктов Кафр Зета, Мурек, Аль-Латамина. Сирийская авиация также нанесла несколько авиаударов. Тем не менее никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    Агентство новостей Damascus Now сообщает, что боевики, отряды которых дислоцируются на юго-западе Дамаска, обстреляли жилые дома в деревне Харфа в северной части провинции. В данный момент выясняется информация о возможных пострадавших.

    В ответ на агрессию со стороны исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»5 Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по позициям радикалов в районе населенного пункта Мусхара  в центральной части Эль-Кунейтры. О нанесенном «Ан-Нусре» уроне не сообщается.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    ВВС Ирака нанесли авиаудары по группе террористов «Исламского государства» недалеко от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар, в результате чего несколько радикалов были ликвидированы, передает военный источник в социальной сети Twitter (presssiraq). Напомним, накануне в окрестностях Ар-Рамади разворачивались ожесточенные бои между ИГИЛовцами и иракскими правительственными войсками.

    Тем временем в провинции Дияла были задержаны пять местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ. Во время обыска были обнаружены три «пояса шахидов». Вероятно, арестованные принадлежали к числу одной из «спящих ячеек» ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #коалиция #дейр эз-зор #новости сирии #идлиб #даръа #сса #эль-кунейтра
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