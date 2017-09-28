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ДНР назвала провокацией обвинения Киева в обстреле Марьинки и Жованки в Донбассе
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    ДНР назвала провокацией обвинения Киева в обстреле Марьинки и Жованки в Донбассе

    12:04  28 Сентября 2017
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    ДНР назвала провокацией обвинения Киева в обстреле Марьинки и Жованки в Донбассе

    Донецк, 28 сентября. Заявление представителей киевской власти об обстреле подконтрольных Украине Марьинки и Жованки является очередной провокацией против Донецкой народной республики, главная задача которой заключается в оправдании нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании ДНР. 

    По данным оперативного командования республики, данные заявления — провокация для обвинения ВС ДНР в нарушении режима прекращения военных действий. 

    ДНР назвала провокацией обвинения Киева в обстреле Марьинки и Жованки в Донбассе

    Отмечается, что таким способом киевское руководство пытается оправдать провокации со стороны ВСУ, однако военные ДНР четко и строго соблюдают минские договоренности и игнорируют провокации, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил якобы «об обстрелах со сторны ДНР, в результате которых пострадал мирный житель».

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    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина
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