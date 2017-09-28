ДНР назвала провокацией обвинения Киева в обстреле Марьинки и Жованки в Донбассе

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Донецк, 28 сентября. Заявление представителей киевской власти об обстреле подконтрольных Украине Марьинки и Жованки является очередной провокацией против Донецкой народной республики, главная задача которой заключается в оправдании нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании ДНР.

По данным оперативного командования республики, данные заявления — провокация для обвинения ВС ДНР в нарушении режима прекращения военных действий.

Отмечается, что таким способом киевское руководство пытается оправдать провокации со стороны ВСУ, однако военные ДНР четко и строго соблюдают минские договоренности и игнорируют провокации, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил якобы «об обстрелах со сторны ДНР, в результате которых пострадал мирный житель».