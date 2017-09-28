Оснований блокировать «Северный поток-2» у Стокгольма нет — посол Швеции

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Москва, 28 сентября. У Стокгольма нет юридических оснований блокировать «Северный поток-2», хотя власти Швеции полагают, что проект может негативно отразиться на энергобезопасности ЕС, заявил шведский полос в Москве Петер Эриксон.

Российская сторона подала властям Швеции заявку на прокладку «Северного потока-2», представитель компании Nord Stream 2 AG Ларс Грёнстедт надеется на то, что документ будет рассмотрен до конца 2017 года.

«У нас очень маленькие юридические возможности препятствовать, даже если бы мы хотели», — прояснил ситуацию шведский посол Петер Эриксон. При этом он добавил, что юридических оснований для отказа России нет, пишет РИА Новости.

Напомним, что газопровод планируют протянуть двумя нитками общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год с территории РФ в ФРГ через Балтийское море. Новый проект должен быть осуществлен рядом с «Северным потоком».