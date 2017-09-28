Сирия: Россия доставила в Даръа и Дейр эз-Зор крупные партии гуманитарной помощи

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Дейр эз-Зор, 28 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил населению двух провинций более 300 тонн гуманитарного груза.

В военном ведомстве РФ сообщают, что жителям населенного пункта Эт-Тайиба провинции Даръа было доставлено порядка 126 тонн гуманитарной помощи, в груз входили хозяйственные принадлежности, лекарственные препараты и продукты питания. Населению города Дейр эз-Зор за сутки было роздано около 192 тонн гуманитарного груза.

Специалисты российского Центра содействовали подписанию новых соглашений о присоединении к режиму прекращения огня. За сутки прекратить боевые действия согласились жители населенных пунктов Эр-Растан и Телль-Биса в провинции Хомс.