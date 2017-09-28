Уфологи: Враждебные инопланетяне атакуют Землю в декабре 2017 года

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Лондон, 28 сентября. Уфологи бьют тревогу — несколько сотен огромных инопланетных кораблей приближаются к нашей планете. По словам экспертов, сейчас космическая армия «сменила свою траекторию», но лишь для того, чтобы обмануть человеческий разум.

Есть информация, что враждебно настроенные инопланетяне достигнут Земли уже в декабре 2017 года, передает «Ньюинформ». Однако некоторые уфологии уверены — несколько десятков космических кораблей уже повернули в обратную сторону и летят к своей родной планете. Сейчас их координаты можно заметить по адресу: 19 27 12-89 46 03.

Тем не менее, другие корабли пришельцев продолжают двигаться по направлению к Земле. По предварительным оценкам, самый крупный объект может достигать четырех тысяч квадратных метров.

Сами исследователи надеются, что космическая армия не сможет достигнуть нашей планеты.