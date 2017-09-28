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Путин потребовал улучшить условия для бизнеса на Дальнем Востоке
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    Путин потребовал улучшить условия для бизнеса на Дальнем Востоке

    12:00  28 Сентября 2017
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    Путин потребовал улучшить условия для бизнеса на Дальнем Востоке

    Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать план по созданию благоприятных условий для развития бизнеса и экономики на Дальнем Востоке.

    Согласно распоряжению главы государства, опубликованного на сайте Кремля, кабмин должен проанализировать эффективность применения различных законодательных актов в вопросах развития ДФО, а также систематизировать нормативно-правовую базу. Кроме того, правительство должно сформировать план мероприятий по реализации Концепции демографической политики.

    Отмечается, что резиденты, открывшие на территории Дальнего Востока новые производственные объекты, получат право оплачивать страховые взносы по сниженным тарифам.

    Кроме того, Путин указал на необходимость упростить процесса получения гражданства РФдля зарубежных инвесторов, финансовое участие в развитии регионов ДФО которых составляет 10 и более миллионов долларов.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #бизнес #развитие #дфо
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