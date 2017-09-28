СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу
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Москва, 28 сентября. Следственный комитет России намерен предъявить обвинение гендиректору и главному бухгалтеру перевозчика «ВИМ-Авиа», после чего будет просить суд об избрании меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Следственный комитет России собирается предъявить обвинение генеральному директору и главному бухгалтеру компании.
В настоящее время гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» задержаны.
По данным ведомства, совладельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из страны, принимаются меры к их розыску.
Ранее стало известно, что в арбитражные суды России поступило около 30 исков к «ВИМ-Авиа».