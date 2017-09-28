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СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу
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    СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

    11:41  28 Сентября 2017
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    СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

    Москва, 28 сентября. Следственный комитет России намерен предъявить обвинение гендиректору и главному бухгалтеру перевозчика «ВИМ-Авиа», после чего будет просить суд об избрании меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. 

    Следственный комитет России собирается предъявить обвинение генеральному директору и главному бухгалтеру компании.

    В настоящее время гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» задержаны.

    СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

    По данным ведомства, совладельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из страны, принимаются меры к их розыску.

    Ранее стало известно, что в арбитражные суды России поступило около 30 исков к «ВИМ-Авиа».

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    Автор: Дана Балан
    #ск рф #следствие #вим-авиа
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