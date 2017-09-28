Военный прокурор Украины рассказал, как пьяные офицеры ВСУ охраняют склады с ракетами «Точка-У»

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Киев, 28 сентября. Артиллерийские склады украинской воинской части с ракетами «Точка-У» охраняли офицеры, которые находились в состоянии «полного алкогольного опьянения». Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По состоянию на вчера, в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет «Точка-У», военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения», — заявил Матиос.

По словам украинского военного прокурора, объект охраняли подполковник и полковник, которых уже отстранили от службы. В отношении офицеров составлены протоколы. Матиос подчеркнул, что это не единственный подобный случай, сообщает «Интерфакс-Украина».