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Военный прокурор Украины рассказал, как пьяные офицеры ВСУ охраняют склады с ракетами «Точка-У»
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    Военный прокурор Украины рассказал, как пьяные офицеры ВСУ охраняют склады с ракетами «Точка-У»

    11:42  28 Сентября 2017
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    Военный прокурор Украины рассказал, как пьяные офицеры ВСУ охраняют склады с ракетами «Точка-У»

    Киев, 28 сентября. Артиллерийские склады украинской воинской части с ракетами «Точка-У» охраняли офицеры, которые находились в состоянии «полного алкогольного опьянения». Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    «По состоянию на вчера, в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет «Точка-У», военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения», — заявил Матиос.

    По словам украинского военного прокурора, объект охраняли подполковник и полковник, которых уже отстранили от службы. В отношении офицеров составлены протоколы. Матиос подчеркнул, что это не единственный подобный случай, сообщает «Интерфакс-Украина».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #точка-у #матиос #склад
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