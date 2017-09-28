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Пушков объяснил главному военному прокурору Украины, где прячутся диверсанты
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    Пушков объяснил главному военному прокурору Украины, где прячутся диверсанты

    11:41  28 Сентября 2017
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    Пушков объяснил главному военному прокурору Украины, где прячутся диверсанты

    Москва, 28 сентября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг сообщения о диверсантах в Винницкой области, где горел военный склад с боеприпасами.

    «Диверсионных групп, о которых говорит Facebook или другие, следствие … на территории Винницкой области не установило, данных об этом нет», — сказал он.

    Пушков объяснил главному военному прокурору Украины, где прячутся диверсанты

    Матиос также заявил об отсутствии данных о беспилотниках, с помощью которых могло быть доставлено взрывное устройство. По его словам, на складах боеприпасов не работала пожарная сигнализация.

    Высказывание главного военного прокурора прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он посоветовал искать «подлинных диверсантов» среди руководства страны и местных СМИ.

    «Подлинных диверсантов пусть ищут в высоких киевских кабинетах и в руководстве украинских СМИ, которые помогают режиму разрушать страну», — пишет он в своем микроблоге в Twitter.

     

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    Автор: Борис Любимов
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