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Минск продолжит способствовать урегулированию ситуации в Донбассе — Лукашенко
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    Минск продолжит способствовать урегулированию ситуации в Донбассе — Лукашенко

    11:30  28 Сентября 2017
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    Минск продолжит способствовать урегулированию ситуации в Донбассе — Лукашенко

    Минск, 28 сентября. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит делать все возможное для мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

    Согласно данным пресс-службы, Белоруссия продолжит делать все от нее зависящее для восстановления мира в Донбассе. 

    Как отметил Лукашенко, Белоруссия не могла «оставаться в стороне, когда разгорелся конфликт на юго-востоке Украины».

    Минск продолжит способствовать урегулированию ситуации в Донбассе — Лукашенко

    Президент Белоруссии добавил, что немаловажную роль в урегулировании ситуации в мире могут и должны сыграть религиозные конфессии.

    «Сегодня в мире наблюдается острая потребность в открытом и доверительном диалоге. Нет общности подходов в решении вызовов и проблем, которые волнуют и затрагивают всех нас», — заявил он. 

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    Автор: Дана Балан
    #белоруссия #донбасс #украина #лукашенко
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