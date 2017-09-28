Минск продолжит способствовать урегулированию ситуации в Донбассе — Лукашенко

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Минск, 28 сентября. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит делать все возможное для мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Согласно данным пресс-службы, Белоруссия продолжит делать все от нее зависящее для восстановления мира в Донбассе.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия не могла «оставаться в стороне, когда разгорелся конфликт на юго-востоке Украины».

Президент Белоруссии добавил, что немаловажную роль в урегулировании ситуации в мире могут и должны сыграть религиозные конфессии.