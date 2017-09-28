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Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова
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    Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

    11:28  28 Сентября 2017
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    Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

    Москва, 28 сентября. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства WADA Григория Родченкова.

    Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева агентству РИА Новости.

    В частности, Родченкову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к тяжелым последствиям. Отмечается, что в случае задержания Родченкова немедленно арестуют.

    Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди заявил, что не знает, где сейчас находится Родченков. Известно только, что он остается на территории США.

    Напомним, что Григорий Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией с 2006 по 2015 годы.

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    Автор: Дима Оленин
    #wada #родченков
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