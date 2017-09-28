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Общество
Новосибирские депутаты запретили лай, вой и мяуканье по ночам
Общество
Новосибирские депутаты запретили лай, вой и мяуканье по ночам
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    Новосибирские депутаты запретили лай, вой и мяуканье по ночам

    11:25  28 Сентября 2017
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    Новосибирские депутаты запретили лай, вой и мяуканье по ночам
    Новосибирск, 28 сентября. Заксобрание Новосибирской области одобрило законопроект о штрафах для владельцев домашних животных, чьи питомцы шумят по ночам. Сегодня поправки прошли первое чтение.

    Документ обязывает владельцев домашних животных «принимать меры по прекращению их лая, воя и других «действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан». Лаять, выть и мяукать запрещается с 22.00 до 7.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и нерабочие праздничные дни. 

    Днем домашние животные не должны шуметь с 13.00 до 14.00. Действующий сейчас закон запрещает в эти часы шуметь только жильцам многоквартирных домов. 

    Нарушителям придется заплатить штрафы. Для обычных граждан они составят три тысячи рублей, пять тысяч рублей — для должностных лиц, а для юридических лиц — десять тысяч рублей.

    Принятие законопроекта его авторы объясняют тем, что владельцы домашних собак и кошек обязаны соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой. При этом, по словам одного из депутатов Евгения Смышляева, запрет касается только хозяев собак и кошек. «Хрюкать, кукарекать и гоготать можно», — сказал он, представляя документ.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #запрет #новосибирск #закон #лай #вой
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