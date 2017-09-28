ОБСЕ готовит свой доклад о пожаре на военных складах под Винницей

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Киев, 28 сентября. Сотрудники ОБСЕ опубликуют свои выводы о пожаре на военных складах в Винницкой области, заявил первый замглавы специальной миссии организации на Украине Александр Хуг.

Команда наблюдателей ОБСЕ находилась рядом с местом взрыва украинского арсенала в Винницкой области. Представитель миссии Александр Хуг заявил, что выводы сотрудников о ЧП будут опубликованы позднее. Боеприпасы сдетонировали вблизи Калиновки вечером 26 сентября, затем начался пожар.

Из соседних населенных пунктов были эвакуированы свыше 30 тысяч человек. По данным украинского оборонного ведомства, в арсенале хранилось порядка 83 тысячи тонн боеприпасов, большая часть из которых была пригодна для использования. Как сообщалось ранее, военный прокурор Украины Матиос исключил версию с организацией диверсии на складе.