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Украина
ОБСЕ готовит свой доклад о пожаре на военных складах под Винницей
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    ОБСЕ готовит свой доклад о пожаре на военных складах под Винницей

    11:33  28 Сентября 2017
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    ОБСЕ готовит свой доклад о пожаре на военных складах под Винницей

    Киев, 28 сентября. Сотрудники ОБСЕ опубликуют свои выводы о пожаре на военных складах в Винницкой области, заявил первый замглавы специальной миссии организации на Украине Александр Хуг.

    Команда наблюдателей ОБСЕ находилась рядом с местом взрыва украинского арсенала в Винницкой области. Представитель миссии Александр Хуг заявил, что выводы сотрудников о ЧП будут опубликованы позднее. Боеприпасы сдетонировали вблизи Калиновки вечером 26 сентября, затем начался пожар.

    Из соседних населенных пунктов были эвакуированы свыше 30 тысяч человек.  По данным украинского оборонного ведомства, в арсенале хранилось порядка 83 тысячи тонн боеприпасов, большая часть из которых была пригодна для использования. Как сообщалось ранее, военный прокурор Украины Матиос исключил версию с организацией диверсии на складе. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #хуг #обсе #винница
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