Хомс: за сутки в зоне деэскалации произошло шесть нарушений перемирия

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Москва, 28 сентября. Министерство обороны России сообщает об 11 случаях нарушения режима перемирия в провинциях Хомс и Дамаск.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали 11 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Дамаск (5) и Хомс (6). Турецкие наблюдатели сообщают о четырех случаях стрельбы в провинциях Дамаск (1), Хомс (1) и Идлиб (2).

В целом ситуация в зонах деэскалации конфликта оценивается сторонами как стабильная. Стрельбы из тяжелого вооружения замечено не было, нарушения происходили в областях, захваченных боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра2» и «Исламское государство1» (запрещенные в России террористические организации).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.