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Хомс: за сутки в зоне деэскалации произошло шесть нарушений перемирия
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    Хомс: за сутки в зоне деэскалации произошло шесть нарушений перемирия

    11:25  28 Сентября 2017
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    Хомс: за сутки в зоне деэскалации произошло шесть нарушений перемирия

    Москва, 28 сентября. Министерство обороны России сообщает об 11 случаях нарушения режима перемирия в провинциях Хомс и Дамаск.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали 11 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Дамаск (5) и Хомс (6). Турецкие наблюдатели сообщают о четырех случаях стрельбы в провинциях Дамаск (1), Хомс (1) и Идлиб (2).

    В целом ситуация в зонах деэскалации конфликта оценивается сторонами как стабильная. Стрельбы из тяжелого вооружения замечено не было, нарушения происходили в областях, захваченных боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра2» и «Исламское государство1» (запрещенные в России террористические организации).

    Хомс: за сутки в зоне деэскалации произошло шесть нарушений перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #хомс #нарушения
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