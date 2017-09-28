Гендиректор «ВИМ-Авиа» задержан, владелец вызван в СК РФ на допрос — СМИ

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Москва, 28 сентября. Минувшей ночью генеральный директор российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев был задержан в связи с возбужденным против него делом о мошенничестве в особо крупном размере. Владелец компании Рашид Мурсекаев был вызван в Следственный комитет для дачи показаний.

Изначально сообщалось о том, что владелец «ВИМ-Авиа» также был задержан, однако позже близкие к ситуации источники сообщили Business FM, что он проходит по данному делу как свидетель. Как сообщили осведомленные источники, минувшей ночью прошли обыски у ряда ключевых сотрудников компании.

Ранее, сообщает ТАСС, глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что владелец «ВИМ-Авиа» перестал отвечать на телефонные звонки и пытается покинуть Россию. В отношении авиакомпании было возбуждено уголовное дело за «мошенничество» после ставших массовыми случаев задержки и отмены рейсов. Делом занимается центральный аппарат СК РФ.