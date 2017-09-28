Названы 10 сцен в кино, которые невозможно забыть

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Москва, 28 сентября. Издание «Ридус» собрало десять самых впечатляющих сцен из популярных американских фильмов, которые навсегда запали в душу зрителям.

Так, все мы прекрасно помним сцену героини Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт» Пола Верховена. Женщина просто переложила одну ногу на другую, но выглядело это настолько соблазнительно, что присутствующие рядом мужчины просто потеряли дар речи.

Многим также запомнилась сцена с героиней Марго Робби, которая соблазняет персонажа Леонардо ДиКаприо в комедии Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Этот эпизод не только сексуальный, но и весьма забавный.

Комедия «Она – мужчина» с Амандой Байнс является переосмыслением классической пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». В кульминации фильма притворявшаяся парнем 17-летняя девушка решает показать миру свою истинную половую принадлежность. Никто не смог остаться равнодушным к этому моменту.

В список также попали сцены из фильмов «Психо» Альфреда Хичкока, «Звездные войны: Пробуждение силы», «Доктор Стрэндж», «Беспечные времена в «Риджмонт Хай», «Братья из Гримсби», «Знаки», «Сканнеры».